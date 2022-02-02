Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що ДТП сталася за участю автомобіля Chery Tiggo та вантажівки Renault Magnum. Медики, на момент прибуття рятувальників, встигли госпіталізувати пасажира 1984 року народження з автомобіля Chery.

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Хто загинув

За допомогою троса працівники служби порятунку змогли витягти автомобіль з-під причепа вантажівки та відімкнути акумуляторні батареї, щоб запобігти займанню. Також вдалося вийняти тіла двох людей.

За інформацією ДСНС, одним із загиблих є водій 1984 року народження. Дані іншої людини наразі встановлюють.



Автомобіль затиснуло під вантажівкою / Фото ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Інші смертельні ДТП у Дніпрі

Вантажівка на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі 25 січня на смерть збила жінку, яка поспішала на трамвай. Вона пройшла між маршрутками та побігла на дорогу, хоч це було не на пішохідному переході.

У Дніпрі, у ніч на 16 грудня 2021 року, трапилася ДТП, в якій загинула 19-річна дівчина-пасажирка. Водія та ще одну пасажирку медики госпіталізували.