Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ДТП произошло с участием автомобиля Chery Tiggo и грузовика Renault Magnum. Медики, к моменту прибытия спасателей, успели госпитализировать пассажира 1984 года рождения из автомобиля Chery.

К теме Легковушка на скорости врезалась в дерево в Днепре и загорелась: есть пострадавшие

Смертельное ДТП в Днепре 2 февраля: смотрите видео

Кто погиб

С помощью троса сотрудники службы спасения смогли извлечь автомобиль из-под прицепа грузовика и отключить аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание. Также удалось достать тела двух человек.

По информации ГСЧС, одним из погибших является водитель 1984 года рождения. Данные другого человека устанавливают.

ДТП, Дніпро, 2 лютого

Автомобиль зажало под грузовиком / Фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Другие смертельные ДТП в Днепре

Грузовик на проспекте Ивана Мазепы в Днепре 25 января насмерть сбил женщину, которая спешила на трамвай. Она прошла между маршрутками и побежала на дорогу, хотя это было не на пешеходном переходе.

В Днепре, в ночь на 16 декабря 2021 года, произошло ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка-пассажирка. Водителя и еще одну пассажирку медики госпитализировали.