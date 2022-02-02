Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ДТП произошло с участием автомобиля Chery Tiggo и грузовика Renault Magnum. Медики, к моменту прибытия спасателей, успели госпитализировать пассажира 1984 года рождения из автомобиля Chery.

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Кто погиб

С помощью троса сотрудники службы спасения смогли извлечь автомобиль из-под прицепа грузовика и отключить аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание. Также удалось достать тела двух человек.

По информации ГСЧС, одним из погибших является водитель 1984 года рождения. Данные другого человека устанавливают.

Автомобиль зажало под грузовиком / Фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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В Днепре, в ночь на 16 декабря 2021 года, произошло ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка-пассажирка. Водителя и еще одну пассажирку медики госпитализировали.