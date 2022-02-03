В салоне автобуса находились 11 пассажиров. 5 из них попали в больницу.

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Столкнулись автобус и легковушка

Смертельная авария произошла примерно в 7:30 в селе Рясне-Русское. Правоохранители предварительно установили, что водитель Skoda, 39-летний львовянин, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с маршруткой сообщением "Львов – Зелив", которой управлял 47-летний житель района. Водитель легковушки получил очень тяжелые травмы. Мужчина погиб на месте аварии.

В ГСЧС Львовщины рассказали, что его тело зажало в машине. Спасатели деблокировали погибшего из покореженного авто. Также они отсоединили в легковушке аккумуляторную батарею. К ликвидации последствий ДТП привлекли 8 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники.

Смотрите видео с места аварии:

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В ДТП пострадали 5 пассажиров

В больницу отвезли водителя и 5 пассажиров автобуса. Сейчас правоохранители устанавливают их личные данные, а медики – диагнозы. По информации ZAXID.NET в маршрутке на момент аварии находились 11 пассажиров.

Во Львовском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что пострадавших госпитализировали во львовскую больницу скорой помощи. В частности, четырех пассажиров с легкими травмами.

Еще двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести. У них обоих предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. У одного пострадавшего также обнаружили сотрясение мозга и гематому глаза, у другого – перелом носа.

Легковушка влетела в маршрутку / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"