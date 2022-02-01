Сейчас информации о пострадавших нет. На месте ДТП работают правоохранители.

К теме Масштабное ДТП с тягачом во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовики

Примерно в 7:00 1 февраля на трассе Киев – Чоп, возле села Запитова, не разминулись 2 грузовика.

Движение возле населенного пункта Запитов, что на автодороге Киев – Чоп, – затруднено из-за ДТП,

– сообщили в полиции.

В результате столкновения один из грузовиков съехал в кювет. Сейчас патрульные оформляют автопроисшествие.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что из одной фуры на дорогу выпали стеклянные бутылки с водкой, а из другой – металлопластиковые окна. Дорожные службы уже сообщили о загрязнении проезжей части. Специалисты ликвидируют последствия аварии.

Смотрите видео с места ДТП:

Авария произошла на трассе Киев – Чоп / Фото патрульной полиции Львовщины

На дорогу рассыпались бутылки с водкой / Фото Патрульной полиции Львовщины