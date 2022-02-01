Двоих потерпевших уже отпустили домой. В свою очередь, 48-летнего пассажира легковушки госпитализировали.

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В результате ДТП пострадали 3 человека

По информации полиции Львовщины, ДТП произошло в 15:45 на трассе Западный объезд города Львова, недалеко от села Сокольники. Там столкнулись сразу 3 автомобиля:

"УАЗ 452", которым управлял 23-летний иностранец;

BMW, за рулем которого находился 21-летний житель Хмельницкой области;

грузовик Mercedes-Benz под управлением 49-летнего жителя Запорожья.

В результате ДТП травмировались водитель легковушки и двое его пассажиров – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. Оба – жители Хмельницкого. Их всех отвезли в больницу.

48-летний мужчина попал в 8-ю больницу. У него были диагностированы травмы головы и перелом ноги. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. После осмотра его госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Один пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение и ему оказывается сейчас неотложная медицинская помощь,

– рассказал ортопед-травматолог Первого ТМО Львова Василий Тонконоженко.

В свою очередь водитель BMW и его пассажирка попали в больницу скорой помощи. У мужчины диагностировали ушибы руки, а у женщины – колени. Их уже отпустили из медучреждения на амбулаторное лечение.

Смотрите видео момента столкновения:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, угрожающее виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить точные причины и обстоятельства столкновения.

Масштабное ДТП произошло недалеко от села Сокольники / Фото полиции Львовщины

Грузовик съехал в кювет / Фото полиции Львовщины



В результате аварии пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины