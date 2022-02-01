Масштабна ДТП з тягачем у Львові: медики розповіли про стан постраждалих

Двох потерпілих вже відпустили додому. Своєю чергою, 48-річного пасажира легковика госпіталізували.

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Внаслідок ДТП постраждали 3 людини

За інформацією поліції Львівщини, нищівна ДТП трапилася о 15:45 на трасі Західний обхід міста Львова, неподалік села Сокільники. Там зіштовхнулися одразу 3 автомобілі:

"УАЗ 452", яким керував 23-річний іноземець;

BMW, за кермом якого перебував 21-річний житель Хмельницької області;

вантажівка Mercedes-Benz під керуванням 49-річного жителя Запоріжжя.

Внаслідок ДТП травмувалися водій легковика та двоє його пасажирів – 48-річний чоловік та 45-річна жінка. Обоє – жителі Хмельницького. Їх усіх відвезли до лікарні.

Старший чоловік потрапив у 8-му лікарню. В нього діагностували травми голови та перелом ноги. Постраждалий перебуває у стані середньої важкості. Після огляду його госпіталізували до відділення нейрохірургії.

Одного пацієнта госпіталізовано у нейрохірургічне відділення і надається зараз невідкладна медична допомога,

– розповів ортопед-травматолог Першого ТМО Львова Василь Тонконоженко.

Своєю чергою, водій BMW та його пасажирка потрапили у лікарню швидкої допомоги. У чоловіка діагностували забої руки, а в жінки – коліна. Їх вже відпустили з медзакладу на амбулаторне лікування.

Дивіться відео моменту зіткнення:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити точні причини та обставини зіткнення.



Масштабна ДТП сталася неподалік села Сокільники / Фото поліції Львівщини



Вантажівка з'їхала в кювет / Фото поліції Львівщини



Внаслідок аварії постраждали 3 людини / Фото поліції Львівщини