Авто перетворилося на металобрухт: у ДТП з фурою на трасі Київ – Чоп трагічно загинув львів'янин

Внаслідок зіткнення легковик розтрощило вщент. На жаль, врятувати водієві життя не вдалося.

До теми Вантажівка на швидкості вилетіла в кювет: у Львові сталася масштабна ДТП

Авто влетіло в автопоїзд

Смертельна аварія трапилася о 18:30 на трасі Київ-Чоп, у селі Дуб'є Золочівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що 27-річний львів'янин, який перебував за кермом Mitsubishi Lancer, не впорався з керуванням.

Легковик вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автопоїздом DAF, яким керував 30-річний житель Запоріжжя. Внаслідок ДТП львів'янин отримав травми, які були несумісними з життям. Він загинув на місці аварії.

Дивіться відео з місця ДТП:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



ДТП сталась на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини



Легковик зіштовхнувся з фурою / Фото поліції Львівщини



27-річний львів'янин загинув / Фото поліції Львівщини