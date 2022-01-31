Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини зіткнення.

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У Львові трапилась масштабна ДТП

На об'їзній дорозі Львові, поблизу села Сокільники, приблизно о 16:15 трапилася нищівна ДТП за участю трьох автівок. Патрульні повідомили про ускладнення в русі, які виникли внаслідок аварії.

Патрульні організували реверсний рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту,

– зауважили в поліції.

На відео моменту ДТП видно, як УАЗ виїхав у BMW. Своєю чергою, вантажівка, яка рухалася зустрічною смугою, вилетіла в кювет.

За інформацією "Варта 1", внаслідок аварії постраждали 2 людини. Наразі на трасі утворився затор.

Дивіться відео моменту ДТП:



ДТП трапилася на кільцевій Львова / Фото Патрульна поліція Львівщини



На місці аварії працює поліція / Фото Патрульної поліції Львівщини