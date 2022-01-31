В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.

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Во Львове произошло масштабное ДТП

На объездной дороге Львове, близ села Сокольники, приблизительно в 16:15 произошло сокрушительное ДТП с участием трех автомобилей. Патрульные сообщили об осложнениях в движении, возникших в результате аварии.

Патрульные организовали реверсное движение. Учтите эту информацию при планировании маршрута,

– отметили в полиции.

На видео момента ДТП видно, как УАЗ выехал в BMW. В свою очередь, грузовик, который двигался по встречной полосе, вылетел в кювет.

По информации "Варта 1", в результате аварии пострадали 2 человека. Сейчас на трассе образовалась пробка.

Смотрите видео момента ДТП:

ДТП произошло на кольцевой Львова / Фото Патрульная полиция Львовщины

На месте аварии работает полиция / Фото Патрульной полиции Львовщины