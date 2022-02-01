В результате столкновения легковушка разрушилась до основания. К сожалению, спасти водителю жизнь не удалось.

По теме Грузовик на скорости вылетел в кювет: во Львове произошло масштабное ДТП

Автомобиль влетел в автопоезд

Смертельная авария произошла в 18.30 на трассе Киев-Чоп, в селе Дубье Золочевского района. Правоохранители предварительно установили, что находившийся за рулем Mitsubishi Lancer 27-летний львовянин не справился с управлением.

Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автопоездом DAF, которым управлял 30-летний житель Запорожья. В результате ДТП львовянин получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии.

Смотрите видео с места ДТП:

Внимание На трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус: пострадали 14 человек

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



ДТП произошло на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины

Легковушка столкнулась с "фурой"/ Фото полиции Львовщины



27-летний львовянин погиб / Фото полиции Львовской области