В результате столкновения легковушка разрушилась до основания. К сожалению, спасти водителю жизнь не удалось.
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Автомобиль влетел в автопоезд
Смертельная авария произошла в 18.30 на трассе Киев-Чоп, в селе Дубье Золочевского района. Правоохранители предварительно установили, что находившийся за рулем Mitsubishi Lancer 27-летний львовянин не справился с управлением.
Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автопоездом DAF, которым управлял 30-летний житель Запорожья. В результате ДТП львовянин получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии.
Смотрите видео с места ДТП:
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
ДТП произошло на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины
Легковушка столкнулась с "фурой"/ Фото полиции Львовщины
27-летний львовянин погиб / Фото полиции Львовской области