У салоні автобуса перебували 11 пасажирів. 5 з них потрапили в лікарню.

До теми Відволікся на телефон і влетів у 2 автівки: суд оштрафував водія маршрутки у Львові

Зіткнулися автобус і легковик

Смертельна аварія сталася приблизно о 7:30 у селі Рясне-Руська. Правоохоронці попередньо встановили, що водій Skoda, 39-річний львів'янин, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіштовхнувся з маршруткою сполученням "Львів – Зелів", якою керував 47-річний житель району. Водій легковика отримав дуже важкі травми. Чоловік загинув на місці аварії.

У ДСНС Львівщини розповіли, що його тіло затисло в машині. Рятувальники деблокували загиблого з понівеченого авто. Також вони від'єднали в легковику акумуляторну батарею. До ліквідації наслідків ДТП залучили 8 співробітників ДСНС та 2 одиниці спецтехніки.

Дивіться відео з місця аварії:

Зауважте На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися вантажівки: дорогу всіяло пляшками з горілкою та вікнами

В ДТП постраждали 5 пасажирів

У лікарню відвезли водія та 5 пасажирів автобуса. Наразі правоохоронці встановлюють їхні особисті дані, а медики – діагнози. За інформацією ZAXID.NET, у маршрутці на момент аварії перебували 11 пасажирів.

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що постраждалих госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги. Зокрема, чотирьох пасажирів – з легкими травмами.

Ще двоє пасажирів отримали травми середнього ступеня важкості. У них обох попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. В одного постраждалого також виявили струс мозку та гематому ока, в іншого – перелом носа.

Легковик влетів у маршрутку / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"