На месте происшествия работали правоохранители и медики. Движение по дороге было затруднено.

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От грузовика отлетел тент

ДТП случилось 4 февраля примерно в 9:10 в селе Сокольники. Правоохранители предварительно установили, что во время движения порыв ветра сорвал тент с автопоезда "МАЗ".

Конструкция упала на автомобиль Renault Kangoo, который двигался навстречу. Металлическая деталь разбила ветровое стекло и травмировала пассажирку легковушки – 53-летнюю жительницу Городка. Пострадавшую госпитализировали.

Автопоездом управлял 22-летний житель Яворовского района, а за рулем легковушки находился 56-летний житель Городка.

Смотрите видео с места аварии:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.



ДТП случилось утром в Сокольниках / Фото полиции Львовской области



Металлическая конструкция разбила ветровое стекло / Фото полиции Львовской области



Пассажирка легковушки оказалась в больнице / Фото полиции Львовской области