Другая авария случилась во Львове. Там 24-летний водитель сбил пешехода.
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Арматура попала в пассажирку
Пресс-секретарь полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что на Западном обходе Львова, неподалеку Сокольников, произошло ДТП с пострадавшими.
Возле Сокольников от грузовика оторвалась какая-то конструкция – то ли труба, то ли арматура. Попала в автомобиль Renault Kangoo и травмировала пассажирку в голову,
– отметила Рыбий.
Пострадавшую госпитализировали. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Движение по дороге затруднено.
Во Львове легковушка сбила пешехода / Фото Патрульной полиции Львовщины
Водитель ВАЗ сбил женщину
Еще одна авария с пострадавшими случилась уже во Львове. На перекрестке улиц Садовая – Кульпарковская 24-летний водитель "ВАЗ 2108" сбил 64-летнюю женщину.
Сейчас одна полоса улицы в направлении Городоцкой – перекрыта. Движение по дороге частично затруднено. Водителей просят быть осторожными и учесть эту информацию при планировании маршрута.
На месте аварии также работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.