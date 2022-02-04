Другая авария случилась во Львове. Там 24-летний водитель сбил пешехода.

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Арматура попала в пассажирку

Пресс-секретарь полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что на Западном обходе Львова, неподалеку Сокольников, произошло ДТП с пострадавшими.

Возле Сокольников от грузовика оторвалась какая-то конструкция – то ли труба, то ли арматура. Попала в автомобиль Renault Kangoo и травмировала пассажирку в голову,

– отметила Рыбий.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Движение по дороге затруднено.

Во Львове легковушка сбила пешехода / Фото Патрульной полиции Львовщины

Водитель ВАЗ сбил женщину

Еще одна авария с пострадавшими случилась уже во Львове. На перекрестке улиц Садовая – Кульпарковская 24-летний водитель "ВАЗ 2108" сбил 64-летнюю женщину.

Сейчас одна полоса улицы в направлении Городоцкой – перекрыта. Движение по дороге частично затруднено. Водителей просят быть осторожными и учесть эту информацию при планировании маршрута.

На месте аварии также работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.