Обиженный после ссоры львовянин сбросил порно-фото своей девушки в чат ОСМД

Львовянин в апреле 2021 года поссорился со своей девушкой. Оскорбленный мужчина решил отомстить любимой и сбросил в вайбер-чат ОСМД ее порнографические фото.

Девушка написала заявление в полицию. Суд решил оштрафовать нарушителя.

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Мужчина сбросил порно-фото своей девушки в чат ОСМД

Инцидент произошел 9 апреля 2021 года. Львовянин Роман Знак прислал в частную вайбер-группу "ОСМД возле парка" порнографические фотографии своей девушки. В то время сообщество насчитывало 183 участника.

После этого девушка обратилась в полицию. В ходе расследования этого дела провели искусствоведческую экспертизу. Она подтвердила, что фотографии в чате ОСМД имеют порнографический характер.

Суд наказал нарушителя

Во время судебного заседания 29 сентября львовянин признал свою вину в распространении порнографии. Мужчина рассказал, что проживал вместе со своей девушкой. В апреле они поссорились. Львовянин очень обиделся и поэтому решил распространить в группе ОСМД "Возле парка" порнографические фотографии любимой. Фотографии он загрузил из ее фотохранилища в iCloud. Мужчина попросил не наказывать его строго, ведь он сильно раскаивается.

Суд признал раскаяние как смягчающее обстоятельство. Судья Сиховского райсуда Николай Борачок, рассмотрев материалы дела. признал Романа Знака виновным в распространении порнографии. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен. По украинскому законодательству, это решение еще можно обжаловать в апелляции.