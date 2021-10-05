Ображений після сварки львів'янин скинув порно-фото своєї дівчини у чат ОСББ

Львів'янин у квітні 2021 року посварився зі своєю дівчиною. Ображений чоловік вирішив помститися коханій і скинув у вайбер-чат ОСББ її порнографічні фото.

Дівчина написала заяву у поліцію. Суд вирішив оштрафувати порушника.

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Чоловік скинув порно-фото своєї дівчини у чат ОСББ

Інцидент трапився 9 квітня 2021 року. Львів'янин Роман Знак надіслав у приватну вайбер-групу "ОСББ Біля парку" порнографічні фотографії своєї дівчини. У той час спільнота налічувала 183 учасники.

Після цього дівчина звернулася у поліцію. Під час розслідування цієї справи провели мистецтвознавчу експертизу. Вона підтвердила, що фотографії у чаті ОСББ мають порнографічний характер.

Суд покарав порушника

Під час судового засідання 29 вересня львів'янин визнав свою провину у розповсюдженні порнографії. Чоловік розповів, що проживав разом зі своєю дівчиною. У квітні вони посварились. Львів'янин дуже образився і тому вирішив розповсюдити в групі ОСББ "Біля парку" порнографічні фотографії коханої. Світлини він звантажив з її фотосховища в iCloud. Чоловік попросив не карати його суворо, адже він сильно кається.

Суд визнав каяття як пом'якшувальну обставину. Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок, розглянувши матеріали справи. визнав Романа Знака винним в розповсюдженні порнографії. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. За українським законодавством, це рішення ще можна оскаржити в апеляції.