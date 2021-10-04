Жінкам пощастило, що біля них йшли небайдужі хлопці. Адже чоловік поводився досить агресивно.

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Перехожі покарали чоловіка, який чіплявся до жінок

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як чоловік чіплявся до 2 жінок. Він, хитаючись, підійшов до них дуже близько. Окрім того, хуліган намагався доторкнутись до львів'янок. Чоловік поводився доволі неадекватно. Ймовірно, він був п'яний.

На щастя, поруч проходили небайдужі хлопці. Вони зробили порушнику зауваження і той впав на сходи. Перехожі зазначили, що чоловік чіплявся вже не до перших жінок. Тож в хлопців урвався терпець і вони вирішили його зупинити.

Хуліган нічого не говорив. Чому він так чинив, чоловік не пояснював. Натомість він намагався накинутися на хлопців. При спробі нападу на оператора, який знімав усе на відео, хуліганові в очі розпилили газовий балончик.

Неадекватний чоловік чіплявся до жінок (Відео 18+: присутня лайка)