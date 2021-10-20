Во Львове от осложнений COVID-19 умерла мать 3 детей: была категорически против вакцинации

Во Львове от коронавируса умерла невакцинированная мать 3 маленьких детей. Врачи более 2 суток боролись за ее жизнь.

Женщина имела 100% поражения легких. Она обратилась за помощью слишком поздно.

К теме Люди, опомнитесь, – львовский врач рассказала жуткую историю невакцинированной матери 3 детей

Пациентка была категорически против вакцинации

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец рассказала, что 20 октября в Клинической больнице скорой медицинской помощи от осложнений коронавируса умерла 40-летняя львовянка. У женщины было трое маленьких детей, самой маленькой из которых около 1 года. Врачи боролись за ее жизнь более 2 суток.

Врач в фейсбуке отметила, что пациентка находилась в критическом состоянии. Медики диагностировали у нее острый респираторный дистресс-синдром легких. Все время львовянка была подключена к аппарату ИВЛ.

Пациентка и вся ее семья – ее родители, братья, сестры – активные противники вакцинации. Сейчас в семье трое больных, но эта женщина находилась в критическом состоянии. Мы дважды ее реанимировали. Дважды возвращали с того света,

– рассказала врач.

Родные умершей рассказали, что она была здоровой – львовянка лежала в больнице только тогда, когда рожала детей. Сначала болезнь восприняли как грипп, поэтому сразу обратились к врачам за помощью. Семья женщины не думала, что это может иметь такие последствия.

Смотрите видео, как спасали женщину:

Заметьте Львовские врачи спасают 3-месячного младенца с COVID-19: ребенок – в крайне тяжелом состоянии

От осложнений может спасти только вакцинация

По словам Матолинец, 19 октября в covid-реанимации больницы находились 50 критических пациентов. Среди них нет ни одного вакцинированного. Кроме этого, нет вакцинированных и среди пациентов, которые лечатся в стационаре медучреждения.

"Я знаю четко, что этой женщине могла помочь вакцинация. Пациенты, которые являются вакцинированными, могут заболеть. Но течение болезни у пациента вакцинированного и у невакцинированного – это 2 огромные разницы. И, к сожалению, невакцинированные пациенты есть в группе риска летальных исходов", – добавила врач.

По ее словам, невакцинированные пациенты умирают, несмотря на все усилия медиков. Врач призывает всех беречь себя и своих близких.

"Вакцинируйтесь, соблюдайте правила индивидуальной защиты и помогите нам справиться с этой эпидемией, потому что в действительности сил уже не хватает ни у кого", – подытожила Матолинец.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала