У Львові від ускладнень COVID-19 померла мати 3 дітей: була категорично проти вакцинації

У Львові від коронавірусу померла невакцинована матір 3 маленьких дітей. Лікарі понад 2 доби боролися за її життя.

Жінка мала 100% ураження легень. Вона звернулася за допомогою надто пізно.

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Пацієнтка була категорично проти вакцинації

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець розповіла, що 20 жовтня у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від ускладнень коронавірусу померла 40-річна львів'янка. У жінки було троє маленьких дітей, найменшій з яких близько 1 року. Лікарі боролися за її життя понад 2 доби.

Лікарка у фейсбуці зазначила, що пацієнтка перебувала у критичному стані. Медики діагностували у неї гострий респіраторний дистрес-синдром легень. Увесь час львів'янка була під'єднана до апарату ШВЛ.

Пацієнтка і вся її родина – її батьки, брати, сестри – активні противники вакцинації. Наразі в сім'ї є троє хворих, але ця жінка перебувала в критичному стані. Ми двічі її зреанімували. Двічі повертали з того світу,

– розповіла лікарка.

Рідні померлої розповіли, що вона була здоровою – львів'янка лежала в лікарні лише тоді, коли народжувала дітей. Спочатку хворобу сприйняли як грип, тому не відразу звернулися до лікарів за допомогою. Родина жінки не думала, що це може мати такі наслідки.

Дивіться відео, як рятували жінку:

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Від ускладнень може врятувати лише вакцинація

За словами Матолінець, 19 жовтня у covid-реанімації лікарні перебували 50 критичних пацієнтів. Серед них немає жодного вакцинованого. Окрім цього, немає вакцинованих і серед пацієнтів, які лікуються у стаціонарі медзакладу.

"Я знаю чітко, що цій жінці могла допомогти вакцинація. Пацієнти, які є вакцинованими, можуть захворіти. Але перебіг хвороби в пацієнта вакцинованого і в невакцинованого – це 2 величезні різниці. І, на жаль, невакциновані пацієнти є в групі ризику летальних наслідків", – додала лікарка.

За її словами, невакциновані пацієнти помирають, попри усі зусилля медиків. Лікарка закликає усіх берегти себе та своїх близьких.

"Вакцинуйтесь, дотримуйтесь правил індивідуального захисту і допоможіть нам справитися з цією епідемією, бо насправді сил вже не вистачає ні в кого", – підсумувала Матолінець.



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