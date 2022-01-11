Во Львове пьяный водитель без прав влетел в многоэтажку: фото с места происшествия

Во Львове 11 января пьяный мужчина за рулем Daewoo Lanos влетел в многоэтажку. Патрульные установили, что в 2020 году его лишили водительского удостоверения.

Инцидент произошел примерно в пять часов. Нарушитель убеждал полицейских, что не садился за руль.

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Пьяный водитель въехал в многоэтажку

Приблизительно в 5:00 патрульные получили вызов на улицу Пасечную. В ориентировании говорилось, что водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и въехал в дом.

Приехав на место происшествия, правоохранители обнаружили во дворе мужчину с разбитой бровью. Очевидец отметил, что это и был водитель, совершивший ДТП. Однако тот отрицал свою причастность к автомобилю.

У полицейских было достаточно доказательств, что именно травмированный мужчина совершил ДТП поэтому они провели поверхностную проверку. И не зря – у 46-летнего львовянина нашли свидетельство о регистрации Daewoo Lanos. У водителя также обнаружены признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от проверки.

Смотрите фото с места аварии / Фото Патрульной полиции Львовской области

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На водителя составили 2 протокола

Правоохранители установили, что нарушителя в 2020 году лишили водительского удостоверения на 3 года. На него составили 2 протокола:

за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";

за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".

Кроме того, на мужчину вынесли пострановую за "управление транспортным средством лицом, лишенным такого права". Нарушителю грозит 20,4 тысяч гривен штрафа.

На Львовщине в 2021 году правоохранители составили 7994 протокола на пьяных водителей. Также в области зафиксировали 693 ДТП именно из-за нетрезвых водителей. 116 аварий были с пострадавшими: 150 человек получили травмы, а 16 – погибли.