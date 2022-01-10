Инцидент произошел в селе Подрясное. К счастью, пешеход не пострадал.
К теме Пешеход выплатит немалую компенсацию водителю, сбившему его на переходе во Львове
Пьяному пешеходу выписали штраф
Ночью 10 января патрульные увидели, как на трассе Львов – Краковец мужчина резко вышел на дорогу перед авто, которое приближалось. Правоохранители остановились, чтобы пообщаться с нарушителем.
46-летний мужчина был пьян, поэтому патрульные вынесли на него постановление за "нарушение ПДД пешеходом в состоянии опьянения". Нарушителю грозит 680 гривен штрафа. После этого полицейские отвезли мужчину домой, чтобы он не натворил беды в таком состоянии.