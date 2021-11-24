Инцидент произошел на улице Научной. В результате аварии машина сильно повредилась.

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Пешехода сбили на переходе

В решении Дрогобычского горрайонного суда за 17 ноября говорится, что авария произошла 19 декабря 2020 года недалеко от дома №44 на улице Научной. Мужчина переходил дорогу через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В тот момент его сбила машина BMW.

Пешеход был нетрезв. В результате столкновения авто получило повреждения на общую сумму 36 тысяч гривен. Информации относительно возраста пешехода, места жительства и травм, которые он получил, в решении суда нет. Известно лишь, что мужчина работал грузчиком на оптовом рынке "Шувар".

Суд признал пешехода виновным

В начале февраля 2021 года Франковский райсуд Львова признал пешехода виновным в совершении ДТП, ведь он нарушил правила дорожного движения. Тогда водитель обратился в суд с иском. Он хотел взыскать с виновника аварии причиненный ущерб в сумме 44 тысячи гривен:

36 тысяч гривен материального ущерба;

3 тысячи гривен на проведение экспертизы;

5 тысяч гривен расходов на юридическую помощь.

Дело рассматривал Дрогобычский горрайонный суд Львовщины, ведь виновник ДТП официально зарегистрирован в этом районе. Судья Олеся Нагорная, исследовав материалы дела, удовлетворила иск водителя и обязала пешехода выплатить ему 44 тысячи гривен. По украинскому законодательству, на это решение суда еще можно подать апелляцию.