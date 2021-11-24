Всех, кто владеет любой информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП, просят позвонить на оперативную линию 102. Также можно обратиться в ближайшее подразделение полиции.
К теме Дочь погибла, родители – в реанимации: в каком состоянии пострадавшие в ужасном ДТП на Львовщине
Водитель скрылся с места аварии
Смертельное ДТП произошло в 19:10 на дороге между селами Русилов и Балучин Золочевского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель неустановленного автомобиля сбил 51-летнюю местную жительницу.
После аварии он уехал. В результате столкновения пострадавшая получила очень тяжелые травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Женщина погибла на месте происшествия.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они пытаются установить личность водителя, совершившего ДТП, и место пребывания его автомобиля. Досудебное расследование продолжается.