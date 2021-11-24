Всех, кто владеет любой информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП, просят позвонить на оперативную линию 102. Также можно обратиться в ближайшее подразделение полиции.

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Водитель скрылся с места аварии

Смертельное ДТП произошло в 19:10 на дороге между селами Русилов и Балучин Золочевского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель неустановленного автомобиля сбил 51-летнюю местную жительницу.

После аварии он уехал. В результате столкновения пострадавшая получила очень тяжелые травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Женщина погибла на месте происшествия.

Заметьте! В Ходорове 22 ноября водитель BMW сбил 62-летнего мужчину. В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось его оперативно разыскать.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они пытаются установить личность водителя, совершившего ДТП, и место пребывания его автомобиля. Досудебное расследование продолжается.