Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини ДТП, просять зателефонувати на оперативну лінію 102. Також можна звернутися у найближчий підрозділ поліції.
До теми Донька загинула, батьки – в реанімації: у якому стані постраждалі в жахливій ДТП на Львівщині
Водій втік з місця аварії
Смертельна ДТП трапилася о 19:10 на дорозі між селами Русилів та Балучин Золочівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій невстановленого автомобіля збив 51-річну місцеву жительку.
Після аварії він поїхав геть. Внаслідок зіткнення постраждала отримала дуже важкі травми, які були несумісними з життям. Жінка загинула на місці події.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Вони намагаються встановити особу водія, який скоїв ДТП, та місце перебування його автомобіля. Досудове розслідування триває.