Постраждалі наразі перебувають у 8-й міській лікарні Львова. Внаслідок аварії вони отримали численні травми.
До теми Дитина загинула, 2 людини – в реанімації: на трасі Київ – Чоп сталася жахлива лобова ДТП
Батьки загиблої у ДТП дівчинки перебувають у реанімації
На трасі Київ – Чоп неподалік села Красів 18 листопада трапилася лобова ДТП. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка. Її батьки отримали низку травм. Вони досі перебувають у реанімації 8 міської лікарні Львова.
Стан постраждалих – важкий. Обоє пацієнтів досі непритомні. В Ігоря Масного та його дружини Оксани лікарі діагностували численні політравми.
Чоловік і жінка перебувають у реанімації, у важкому стані, без свідомості. Якщо жінка дещо стабільніша, то в чоловіка ситуація гірша. У нього важкі травми внутрішніх органів та множинні переломи нижніх кінцівок,
– розповіли у лікарні.
У медзакладі додали, що лікарня забезпечує пацієнтів усім необхідним. Однак у Львові вже почали збирати гроші на лікування родини, бо їхні майбутні потреби можуть бути дуже різними, а одужання – тривалим. Реквізити для допомоги:
- 4441114449750411 МОНО (донька, Олеся Бар);
- 4149499383909940 Приват (син, Роман Тибель).
У моторошній ДТП постраждала родина / Фото "Твоє місто"
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Коротко про ДТП на трасі Київ – Чоп
- На Львівщині, на трасі Київ – Чоп, 18 листопада 48-річна жителька Івано-Франківська за кермом Skoda Octavia влетіла в Opel Astra. За його кермом перебував 50-річний місцевий житель.
- Внаслідок ДТП його 12-річна донька отримала травми, несумісні з життям. На жаль, дівчинка загинула.
- Сам водій разом із 52-річною дружиною потрапили у важкому стані до лікарні. Медики не давали щодо постраждалих жодних прогнозів.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
- Винуватиці ДТП може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.