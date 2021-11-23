Пострадавшие находятся в 8-й городской больнице Львова. В результате аварии они получили многочисленные травмы.

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Родители погибшей в ДТП девочки находятся в реанимации

На трассе Киев – Чоп недалеко от села Красов 18 ноября произошло лобовое ДТП. В результате аварии погибла 12-летняя девочка. Ее родители получили ряд травм. Они до сих пор находятся в реанимации 8-й городской больницы Львова.

Состояние пострадавших – тяжелое. Оба пациента до сих пор без сознания. У Игоря Масного и его супруги Оксаны врачи диагностировали многочисленные политравмы.

Мужчина и женщина находятся в реанимации, в тяжелом состоянии, без сознания. Если женщина немного стабильнее, то у мужчины ситуация хуже. У него тяжелые травмы внутренних органов и множественные переломы нижних конечностей,

– рассказали в больнице.

В медучреждении добавили, что больница обеспечивает пациентов всем необходимым. Однако во Львове уже начали собирать деньги на лечение семьи, потому что их будущие потребности могут быть очень разными, а выздоровление – длительным. Реквизиты для помощи:

4441114449750411 МОНО (дочь, Олеся Бар);

4149499383909940 Приват (сын, Роман Тибель).



В жутком ДТП пострадала семья / Фото "Твоє місто"

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