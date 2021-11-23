На Львівщині водій збив пішохода і лишив його на дорозі з важкими травмами

Невдовзі правоохоронці розшукали втікача. Поліцейські проводять розслідування.

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Водій втік з місця ДТП

Приблизно о 22:45 правоохоронцям надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилася у місті Ходорів. Водій невстановленого автомобіля збив пішохода та поїхав геть. Внаслідок аварії 62-річний місцевий житель отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімацію.

На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульні та інші співробітники поліції Львівщини. Невдовзі правоохоронці встановили особу водія, який збив чоловіка. Ним виявився 28-річний житель Ходорова.

Поліцейські провели обшуки у гаражі за місцем проживання винуватця ДТП. Там вони виявили та вилучили автомобіль BMW з характерними пошкодженнями.

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Поліція затримала водія

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує водієві, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Водій лишив травмованого пішохода на дорозі / Фото поліції Львівщини