Вскоре правоохранители разыскали беглеца. Полицейские проводят расследование.

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Водитель скрылся с места ДТП

Примерно в 22:45 правоохранителям поступило сообщение о ДТП, которое произошло в городе Ходоров. Водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода и уехал. В результате аварии 62-летний местный житель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимацию.

На месте работали следственно-оперативная группа, патрульные и другие сотрудники полиции Львовщины. Вскоре правоохранители установили личность водителя, который сбил мужчину. Им оказался 28-летний житель Ходорова.

Полицейские провели обыски в гараже по месту жительства виновника ДТП. Там они обнаружили и изъяли автомобиль BMW с характерными повреждениями.

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Полиция задержала водителя

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит водителю, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



Водитель оставил травмированного пешехода на дороге / Фото полиции Львовщины