Інцидент трапився на вулиці Науковій. Внаслідок аварії автівка сильно пошкодилась.

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Пішохода збили на переході

У рішенні Дрогобицького міськрайонного суду за 17 листопада мовиться, що аварія трапилась 19 грудня 2020 року неподалік будинку №44 на вулиці Науковій. Чоловік переходив дорогу пішохідним переходом на заборонний сигнал світлофора. У той момент його збила автівка BMW.

Пішохід був нетверезим. Внаслідок зіткнення авто отримало пошкодження на загальну суму 36 тисяч гривень. Інформації щодо віку пішохода, місця проживання та травм, які він отримав, у рішенні суду немає. Відомо лише, що чоловік працював вантажником на гуртовому ринку "Шувар".

Суд визнав пішохода винним

На початку лютого 2021 року Франківський райсуд Львова визнав пішохода винним у вчиненні ДТП, адже він порушив правила дорожнього руху. Тоді водій звернувся до суду з позовом. Він хотів стягнути з винуватця аварії завдану шкоду у сумі 44 тисячі гривень:

36 тисяч гривень матеріальної шкоди;

3 тисячі гривень на проведення експертизи;

5 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.

Справу розглядав Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини, адже винуватець ДТП офіційно зареєстрований у цьому районі. Суддя Олеся Нагірна, дослідивши матеріали справи, задовольнила позов водія та зобов'язала пішохода виплатити йому 44 тисячі гривень. За українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.