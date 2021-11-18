Во Львове построят масштабный урбан-парк за 100 миллионов гривен

Во Львове планируется построить первый современный урбан-парк. Стоимость проекта составляет около 100 миллионов гривен.

Новая спортивная локация появится на улице Вахнянина, 29. Обустраивать парк начнут в следующем году.

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Во Львове построят урбан-парк

Руководитель управления молодежи и спорта ЛОГА Роман Химьяк рассказал, что из областного бюджета выделят деньги на изготовление проектно-сметной документации для строительства первого урбан-парка во Львове. Его 3 месяца назад было предложено создать представители платформы уличных культур Street Culture.

Такие локации уже есть в Киеве и в Харькове. Стоимость объекта немалая – около 100 миллионов гривен. ЛОГА выделит средства для изготовления ПКД. 80% финансирования будет составлять из государственного бюджета и 20% - софинансирование из местных бюджетов,

– заметил чиновник.

За выделение денег на изготовление проектно-сметной документации депутаты проголосовали на сессии областного совета 16 ноября.

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Парк будет иметь площадь 3 футбольных полей

По словам Химяка,что касается государственного финансирования, то необходимую сумму на строительство парка пока еще не заложили в бюджетную ленту. Чиновник отметил, что пока ожидают второго чтения бюджета, однако уже имеют гарантии, что парк все-таки обустроят.

"Реальный срок обустройства – около 9 месяцев. Здесь нет больших строительных бетонных работ, нужно обустроить зону резинового покрытия. Думаю, можно за год реализовать этот проект", – добавил чиновник.

Площадь урбан-парка составит примерно 3 футбольных поля. Здесь создадут зоны брейкданса, боулдеринга, скалолазания, скейт-парка. Также обустроят локации для детей, где можно кататься на велосипедах и самокатах.