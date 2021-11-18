Восстановить ворота помогло ЛКП "Бюро наследия". Реставрацию провели в рамках городской программы софинансирования.

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Во Львове отреставрировали еще одну историческую браму

Реставраторы восстановили дубовые двери в доме №35 на улице Кривоноса. Эти двери довольно плохо сохранились. Мастерам пришлось заменить 30% древесины, которая уже была не пригодной к реставрации. Специалисты полностью разобрали двери и сложили их снова.

В этих дверях были сохранены только верхние фацетированные стекла. Также было совершенно утрачено остекление фрамуги, которое пришлось изготавливать заново. А еще полностью восстановили остекление фацетированным стеклом дверных полотен,

– рассказал реставратор Остап Лишак.

Специалисты заменили все прогнившие части древесины, восстановили остекление фрамуги и установили латунные накладки на цокольные доски на места тех, которые были потеряны.



На Высоком замке восстановили историческую браму / Фото ЛГС

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По словам директора ЛКП "Бюро наследия" Павла Богайчика, стоимость реставрационных работ составляла 40 тысяч гривен.

"Из этой суммы вклад жителей составил 12 тысяч гривен", – добавил чиновник.

Заметьте! Во Львове с 2018 года действует Программа софинансирования реставрации исторических дверей и ворот. 70% стоимости работ оплачивает городской совет, а 30% – жители дома.



Реставраторы заменили 30% древесины / Фото ЛМР



Город выделил на реставрацию 28 тысяч гривен / Фото ЛМР