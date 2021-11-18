Відновити браму допомогло ЛКП "Бюро спадщини". Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування.

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Реставратори відновили дубові двері в будинку №35 на вулиці Кривоноса. Ця брама досить погано збереглася. Майстрам довелося замінити 30% деревини, яка вже була не придатною до реставрації. Фахівці повністю розібрали двері та склали їх знову.

У цих дверях були збережені тільки верхні фацетовані скельця. Також було зовсім втрачене засклення світлика, який довелося виготовляти заново. А ще повністю відновили засклення фацетованим склом дверних полотен,
– розповів реставратор Остап Лишак.

Фахівці замінили усі прогнилі частини деревини, відновили засклення світлика та встановили латунні накладки на цокольні дошки на місця тих, які були втрачені.

У Львові на Високому Замку відреставрували історичну браму: цікаві фото
На Високому Замку відновили історичну браму / Фото ЛМР

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За словами директора ЛКП "Бюро спадщини" Павла Богайчика вартість реставраційних робіт становила 40 тисяч гривень.

"Із цієї суми вклад мешканців становив 12 тисяч гривень", – додав посадовець.

У Львові на Високому Замку відреставрували історичну браму: цікаві фото
Реставратори замінили 30% деревини / Фото ЛМР

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