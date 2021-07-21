Во Львове и Рудном 21 июля ряд домов останется без света: список улиц

21 июля 2021 , 14:23
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Источник:

Львовоблэнерго

Специалисты Львовоблэнерго 21 июля будут проводить ремонтные работы на электросетях. Поэтому во Львове и Рудном ряд домов временно останется без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Петлюры – дома № 2а, 4,
  • улица Героев УПА – дом № 73;
  • улица Кульпарковская – дом № 59, 61, 63, 65;
  • улица Грабянки – дом № 34 – 68 (четные)
  • улица Музыки – дом № 1 – 12.

Где в Рудном не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Шевченко – дома № 17 – 57 (нечетные), 54 – 94 (четные)
  • улица Юнацкая – все дома;
  • улица Купера – все дома;
  • улица Песковая – все дома;
  • улица Боковая Песковая– все дома;
  • улица Сполучная – дома № 1, 3;
  • улица Лесная – дома № 15, 35б;
  • улица Детская – дома № 3, 5.
Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно узнать на сайте Львовоблэнерго.
Автор: Ольга Котів