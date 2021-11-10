Во Львове умер профессор медуниверситета Иван Готь
Источник:фейсбук Мирона Угрина
Умер профессор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Иван Готь. Врача не стало на 79 году жизни.
С 1992 года Иван Готь возглавлял кафедру хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии медуниверситета. Студенты, друзья и коллеги вспоминают врача как человечного, доброжелательного и интеллигентного человека и большого профессионала своего дела.
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Умер профессор Львовского медуниверситета Иван Готь
Директор Центра стоматологической имплантации и протезирования "ММ", врач-стоматолог Мирон Угрин рассказал, что 9 ноября умер его коллега, профессор Львовского медуниверситета Иван Готь.
Отошел в вечность мой учитель, коллега, друг профессор Готь Иван Мирославович, светлый человек, жизнелюб, человек, который поддерживал все передовое в стоматологии, в том числе дентальную имплантацию,
– заметил врач.
Иван Готь долгое время был научным консультантом и ведущим специалистом в центре стоматологической имплантации и протезирования "ММ". По словам Угрина, врач был душой этой клиники.
"Мы все скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким... Покойтесь с Богом, учитель", – подытожил врач.
Внучка профессора София Готь рассказала, что парастас состоится 10 ноября в часовне на улице Пекарской. Чин похорон начнется 11 ноября в 13:00 из той же часовни.
"Мой дедушка, мой родненький, мой самый дорогой сегодня отошел в вечность... Невозможно передать словами боль утраты. Я тебя безгранично любила, благодарна за всю любовь и труд, который ты в меня вложил. Знаю, что теперь ты будешь охранять меня с Небес... Но печаль переполняет мое сердце", – говорится в заметке девушки.24 канал выражает искренние соболезнования близким и родным умершего. Светлая память!
София и Иван Готь / Фото Софии Готь
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Краткая биография Ивана Готя
- Иван Готь родился 13 мая 1942 года в селе Гаи на Львовщине.
- В 1965 году он окончил стоматологический факультет Львовского медицинского института, а в 1967 году – клиническую ординатуру на кафедре хирургической стоматологии, где и остался работать ассистентом.
- В 1971 году Готь защитил кандидатскую диссертацию. В 1976 году он получил звание доцента, а в 1996 году – профессора.
- С 1992 года Готь возглавлял кафедру хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.
- Профессор является автором более 200 научных работ, 8 монографий, соавтором 2 авторских свидетельств, 6 патентов Украины, 16 рацпредложений.
- Основное направление его научных исследований – лечение врожденных несращений верхней губы и неба, онкологические заболевания и восстановительная челюстно-лицевая хирургия.
- Под руководством ученого защитили 11 кандидатских и 1 докторскую диссертацию.
- В течение 13 лет Готь был деканом стоматологического факультета.
- Профессор – член президиума челюстно-лицевых хирургов Украины, соучредитель Ассоциации черепо-челюстно-лицевых хирургов и Ассоциации стоматологов Львовщины.
- Ученый был руководителем Центра по оказанию помощи детям с врожденными пороками и опухолями челюстно-лицевой области, а также членом редакционных советов научных изданий.
- За ряд профессиональных успехов Готя наградили многочисленными грамотами и благодарностями, отличиями Верховной Рады Украины, Министерства здравоохранения Украины.
- В 2001 году Американский биографический институт отметил профессора как "Человека года".
Умер профессор Львовского медуниверситета / Фото Мирона Угрина