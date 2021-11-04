Во Львове утвердили новую медицинскую стратегию: что изменится в больницах

Львовская мэрия утвердила медицинскую стратегию до 2024 года. Речь идет о стратегических целях развития 3 территориальных медицинских объединений – неотложной, плановой помощи и акушерства и гинекологии.

За стратегию развития медицины Львовской МТГ проголосовали 56 депутатов. Вскоре новые медицинские объединения смогут начать свою работу.

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Во Львове утвердили стратегию развития медицины

Городской голова Львова рассказал, что он приятно поражен большим количеством людей, которые принимали участие в работе над постановлением стратегии развития медицины.

"Все они являются соавторами. Это уникальный прецедент совместного труда, который дает результат. Этот вопрос очень важен. Мне приятно, что он нас всех объединил", – добавил мэр.

Над стратегией работали главные врачи медучреждений, работники мэрии, депутаты, медицинские эксперты и консультанты. Кроме этого, проходили публичные обсуждения, дискуссии и медицинский форум в мэрии. Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что соавторами постановления являются 17 его коллег.

С начала этого года благодаря привлечению медицинских экспертов, работе медицинской группы, работе профильной медицинской депутатской комиссии, коллег из USAID, Be-It Health удалось наработать стратегию. И мы имеем возможность ее сегодня представить,

– отметил чиновник.

По словам Москаленко, Львов получил официальное подтверждение от USAID того, что специалисты после принятия решений мэрии 4 и 25 ноября и в дальнейшем будут сопровождать работу территориальных медицинских объединений.

"С марта 2021 года, когда была образована рабочая группа, мы прошли 10 этапов во внедрении реформы: проведение форума, утверждение концепции и типового устава, шла работа экспертов, работа с коллективами, состоялась стратегическая сессия и публичная презентация, утверждение на заседание исполнительного комитета", – добавил чиновник.

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Во Львовской МТГ создадут 3 территориальных медицинских объединения

Москаленко рассказал, что 25 ноября во Львове нужно утвердить передаточные акты. После этого новые медицинские объединения смогут начать свою работу. В частности, в горсовете уже поддержали стратегию развития для коммунальных предприятий:

Львовское территориальное медицинское объединение "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" объединит Клиническую больницу скорой медицинской помощи, 8-ю городскую клиническую больницу и Городскую детскую клиническую больницу.

объединит Клиническую больницу скорой медицинской помощи, 8-ю городскую клиническую больницу и Городскую детскую клиническую больницу. Львовское территориальное медицинское объединение " Клиническая больница планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи" объединит Львовскую 1-ю городскую клиническую больницу имени Князя Льва, 4-ю городскую клиническую больницу, 5-ю городскую клиническую больницу и Больницу "Хоспис".

объединит Львовскую 1-ю городскую клиническую больницу имени Князя Льва, 4-ю городскую клиническую больницу, 5-ю городскую клиническую больницу и Больницу "Хоспис". Львовское клиническое территориальное медицинское объединение акушерства и гинекологии объединит родильный клинический дом № 1 и 3-ю городскую клиническую больницу.

Исполняющий обязанности директора департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко рассказал, что после принятия стратегии следует переходить к практическим вещам.

"Мы должны поработать над несколькими программами, в частности над программой диагностики заболеваний, программой информирования жильцов относительно симптоматики тяжелых заболеваний и также поработать по плановой госпитализации", – отметил чиновник.

Целый год рабочая группа нарабатывала аналитику, поэтому стратегию разработали до 2024 года. Специалисты выделили основные показатели, которые надо улучшить:

смертность;

рождаемость;

онкологические недуги;

болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения;

профилактика заболеваний, в частности вакцинация.

Основными направлениями, которые наработали эксперты для медучреждений, являются улучшение управленческой и финансовой моделей, а также внедрение системы качества предоставления услуг врачами.