У Львові затвердили нову медичну стратегію: що зміниться у лікарнях

Львівська мерія затвердиланову медичну стратегію до 2024 року. Мовиться про стратегічні цілі розвитку 3 територіальних медичних об'єднань – невідкладної, планової допомоги та акушерства і гінекології.

За стратегію розвитку медицини Львівської МТГ проголосували 56 депутатів. Невдовзі нові медичні об'єднання зможуть розпочати свою роботу.

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У Львові затвердили стратегію розвитку медицини

Міський голова Львова розповів, що він приємно вражений великою кількістю людей, які брали участь у роботі над ухвалою стратегії розвитку медицини.

"Усі вони є співавторами. Це унікальний прецедент спільної праці, яка дає результат. Це питання дуже важливе. Мені приємно, що воно нас усіх об'єднало", – додав мер.

Над стратегією працювали головні лікарі медзакладів, працівники мерії, депутати, медичні експерти та консультанти. Окрім цього, відбувались публічні обговорення дискусії та медичний форум в мерії. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко зауважив, що співавторами ухвали є 17 його колег.

Від початку цього року завдяки залученню медичних експертів, роботі медичної групи, роботі профільної медичної депутатської комісії, колег з USAID, Be-It Health вдалося напрацювати стратегію. І ми маємо змогу її сьогодні презентувати,

– зазначив посадовець.

За словами Москаленка, Львів отримав офіційне підтвердження від USAID того, що фахівці після прийняття рішень мерії 4 та 25 листопада й надалі супроводжуватимуть роботу територіальних медичних об'єднань.

"З березня 2021 року, коли була утворена робоча група, ми пройшли 10 етапів у впровадженні реформи: проведення форуму, затвердження концепції й типового статуту, відбувалася робота експертів, робота з колективами, відбулася стратегічна сесія і публічна презентація, затвердження на засідання виконавчого комітету", – додав посадовець.

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У Львівській МТГ створять 3 територіальні медичні об'єднання

Москаленко розповів, що 25 листопада у Львові потрібно затвердити передавальні акти. Після цього нові медичні об'єднання зможуть розпочати свою роботу. Зокрема, у міськраді вже підтримали стратегію розвитку для комунальних підприємств:

Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" об'єднає Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, 8-у міську клінічну лікарню та Міську дитячу клінічну лікарню.

об'єднає Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, 8-у міську клінічну лікарню та Міську дитячу клінічну лікарню. Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" об'єднає Львівську 1-у міську клінічну лікарню імені Князя Лева, 4-у міську клінічну лікарню, 5-у міську клінічну лікарню та Лікарню "Госпіс".

об'єднає Львівську 1-у міську клінічну лікарню імені Князя Лева, 4-у міську клінічну лікарню, 5-у міську клінічну лікарню та Лікарню "Госпіс". Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології об'єднає Пологовий клінічний будинок № 1 та 3-ю міську клінічну лікарню.

Виконувач обов'язків директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко розповів, що після прийняття стратегії слід переходити до практичних речей.

"Ми повинні попрацювати над кількома програмами, зокрема над програмою діагностики захворювань, програмою інформування мешканців щодо симптоматики важких захворювань і також попрацювати щодо планової госпіталізації", – зауважив посадовець.

Цілий рік робоча група напрацьовувала аналітику, тож стратегію розробили до 2024 року. Фахівці виокремили основні показники, які треба покращити:

смертність;

народжуваність;

онкологічні недуги;

хвороби серцево-судинної системи, органів дихання і травлення;

профілактика захворювань, зокрема вакцинація.

Основними напрямками, які напрацювали експерти для медзакладів, є покращення управлінської та фінансової моделей, а також впровадження системи якості надання послуг лікарями.