Во Львове уже можно записывать детей от 12 лет на вакцинацию

Детям во Львове можно делать прививки в любом пункте вакцинации. Делать это можно только с согласия родителей и в их присутствии. Сейчас чаще всего вакцинируются дети от 16 до 17 лет.

Минздрав принял решение разрешить вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса 13 октября. О том, что это уже можно сделать во Львове, подтвердил координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут.

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Провакцинировали около 700 детей

На прививку от коронавируса детей можно записать в любой центр или пункт вакцинации во Львове. Несовершеннолетним рекомендуют делать прививку вакциной Comirnaty от Pfizer и BioNTec. Вакцинировать детей могут только с согласия родителей и в их присутствии.

Во Львовской области, по словам Олега Когута, уже провакцинировали 688 детей. Большинство из них – это дети 16 – 17 лет, только трое в возрасте от 12 до 16 лет.

Красная зона во Львове

28 октября комиссии по ТЕБ и ЧС приняла решение, что Львов с 30 октября переходит в красную зону.

В городе запретят массовые мероприятия и концерты. Закроют все кафе, рестораны, ТРЦ, салоны красоты и спортивные клубы, где отсутствуют 100% вакцинированных работников и посетителей.

К тому же закроют все церкви и храмы. Службы должны проходить онлайн.

Проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не будут влиять. Водители обязательно должны быть вакцинированы.

Продовольственные рынки, продуктовые магазины, аптеки будут работать в обычном режиме. Туда могут попасть как вакцинированные, так и не имеющие прививок.

Раньше детей можно было вакцинировать только при определенных условиях: если есть хронические заболевания или они выезжают за границу на обучение или в других целях.