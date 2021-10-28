У Львові вже можна записувати дітей від 12 років на вакцинацію

Дітям у Львові можна робити щеплення у будь-якому пункті вакцинації. Робити це можна лише за згодою батьків та в їх присутності. Наразі найчастіше вакцинуються діти віком від 16 до 17 років.

МОЗ прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу 13 жовтня. Про те, що це вже можна зробити у Львові підтвердив координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут.

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Провакцинували майже 700 дітей

На щеплення від коронавірусу дітей можна записати у будь-який центр чи пункт вакцинації у Львові. Неповнолітнім рекомендують робити щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer та BioNTec. Вакцинувати дітей можуть лише за згоди батьків і в їхній присутності.

На Львівщині, за словами Олега Когута, вже провакцинували 688 дітей. Більшість з них – це діти 16 – 17 років, лише троє у віці від 12 до 16 років.

Червона зона у Львові

28 жовтня комісії з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Львів з 30 жовтня переходить у червону зону.

Відтак у місті заборонять масові заходи та концерти. Закриють усі кафе, ресторани, ТРЦ, салони краси та спортивні клуби, де немає 100% вакцинованих працівників і відвідувачів.

До того ж зачинять усі церкви та храми. Служби мають відбуватися онлайн.

Проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не впливатимуть. Водії обов'язково мають бути вакциновані.

Продовольчі ринки, продуктові магазини, аптеки працюватимуть у звичному режимі. Туди можуть потрапити як вакциновані, так і ті, хто не має щеплень.

Раніше дітей можна було вакцинувати лише за певних умов: якщо є хронічні захворювання або вони виїжджають за кордон на навчання чи з іншою метою.