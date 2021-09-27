Львовянка стала самой красивой мамой Европы: невероятные фото

В Таллинне 26 сентября состоялся финал конкурса красоты Mrs. Europe. 40-летняя львовянка Зоряна Богдан победила в двух номинациях – Mrs.Mother of Europe и Mrs.Sport.

Грандиозный финал состоялся на одной из лучших сцен Европы – в Estonia Concert Hall. За титул Mrs. Europe-2021 боролись участницы из 11 стран.

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Львовянка стала самой красивой мамой Европы

В Таллинне состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты Mrs. Europe. Львовянка Зоряна Богдан стала победительницей в 2 номинациях – Mrs.Sport и Mrs.Mother of Europe. Она является мамой четырех сыновей и основательницей женского клуба по триатлону "Мальвы".

В "Woman Eastern Europe/Женщина Восточная Европа", отметили, что это – не просто титулы, а результат титанической работы львовянки над собой как матери и спортсменки-любительницы.

Звездно, спасибо Вам большое за искренность, доброту, врожденную скромность, острый ум и, несомненно, красоту, – за все те черты, которыми Вы покорили наши сердца и всей Европы!,

– говорится в публикации.

В "Woman Eastern Europe/Женщина Восточная Европа" поблагодарили Звездные Богдан за то, что она согласилась стать частью дружной команды "Женщина Украина-Вселенная" и достойно представила Украину в Estonia Concert Hall.

"Мы очень гордимся Вами и искренне убеждены, что вы – лучшая!", – подытожили в "Woman Eastern Europe / женщина Восточная Европа".

За титул Mrs. Europe-2021 боролись 14 участниц из 11 стран. В конкурсе участвовали замужние женщины.

Смотрите фото финала конкурса красоты Mrs. Europe / Фото "Woman Eastern Europe/Женщина Восточная Европа"