В отборе приняли участие 14 финалисток. Победительница будет представлять Украину на международном конкурсе.

Интересно "Мисс Украина-2021" получит корону за 3 миллиона долларов: как выглядит украшение

Во Львове выбрали Миссис Восточная Европа

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Крозицкий рассказал, что во Львове выбрали Миссис Восточная Европа. Победительницей конкурса стала Ярина Андрущенко.

Теперь она будет представлять нашу страну на конкурсе мирового уровня. Напомню, что этот конкурс не из тех, которые "за мир во всем мире". Все эти женщины имеют свои истории борьбы и успеха!,

– отметил чиновник.

Козицкий добавил, что он благодарен каждой участнице за те добрые дела, которые они делают. Ведь так они показывают другим добрый пример, вдохновляя их красотой и наполняя мир добром.

Заметьте! Национальный отбор конкурса красоты "Женщина Украина-Вселенная 2021" под эгидой "Женщина Восточная Европа" состоялся во Львове впервые. В нем приняли участие 14 девушек. Победительница Ярина Андрущенко представит Украину на мировом конкурсе красоты "женщина Вселенная 2021".

Смотрите фото конкурса "Женщина Украина-Вселенная 2021" / Фото Максима Козицкого