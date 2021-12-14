На Львовщине мужчина избил 3-летнего сына: следователи открыли уголовное дело

На Самборщине правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему мужчине. Он избил собственного 3-летнего сына.

Злоумышленник нанес мальчику легкие телесные повреждения. Отец бил малыша ладонью и ремнем.

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Мужчина избил маленького сына

Правоохранители во время досудебного расследования установили, что 25-летний житель одного из сел Самборского района несколько раз ударил своего 3-летнего сына ладонью и ремнем. Мужчина бил мальчика по ягодицам и спине.

Полицейские также выяснили, что злоумышленник в течение декабря избивал малыша еще минимум дважды. По заключению эксперта, ребенок получил травмы, которые относятся к легким телесным повреждениям.

Правоохранители открыли уголовное дело

Дознаватели открыли уголовное производство за "умышленное нанесение легкого телесного повреждения".

Мужчине уже сообщили о подозрении. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит:

до 850 гривен штрафа;

до 200 часов общественных работ;

до 1 года исправительных работ.

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