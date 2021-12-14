На Львівщині чоловік побив 3-річного сина: слідчі відкрили кримінальну справу

На Самбірщині правоохоронці повідомили про підозру 25-річному чоловікові. Він побив власного 3-річного сина.

Зловмисник завдав хлопчику легкі тілесні ушкодження. Батько бив малюка долонею та ременем.

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Чоловік побив маленького сина

Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що 25-річний житель одного із сіл Самбірського району кілька разів вдарив свого 3-річного сина долонею та ременем. Чоловік бив хлопчика по сідницях та спині.

Поліцейські також з'ясували, що зловмисник протягом грудня бив малюка ще щонайменше двічі. За висновками експерта, дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Дізнавачі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення легкого тілесного ушкодження".

Чоловікові вже повідомили про підозру. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме:

до 850 гривень штрафу;

до 200 годин громадських робіт;

до 1 року виправних робіт.

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