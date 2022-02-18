На Львовщине неизвестные стреляли в магазин депутата: полиция начала расследование

В Червоноградском районе Львовщины неизвестные совершили выстрел в магазин. Он принадлежит местному депутату Олегу Пиддубчишину.

Это случилось в городе Сокаль 17 февраля. Сейчас правоохранители уже начали расследование этого инцидента и исследовали простреленное стекло продуктового магазина.

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Назвали "запугиванием депутата"

Об этом событии сообщила партия "УДАР", членом которой является Пиддубчишин. В заметке практически связали выстрел с политической деятельностью.



Дыра от пули в окне магазина / Фото из Фейсбука "УДАР Львовщина"

Мол, это случилось сразу после заседания Сокальского горсовета. На нем члены партии высказали критические замечания к работе местных властей.

В общем, такие методы запугивания депутатов в небольших украинских городах и городках – не новизна. Уже написано заявление в полицию,

– отметили члены партии.

На фото с места действительно были видны следователи, которые выясняли обстоятельства. Также политики сфотографировали заявление, которое написали. Журналисты 24 канала уже связались с полицией Львовщины. Там пообещали вскоре сказать, открывали ли уголовное производство.



Заявление написали в полицию / Фото из фейсбука "УДАР Львовщина"

Попросили не связывать произошедшее с сессией

Впоследствии свой комментарий под заметкой оставила страница Сокальского горсовета. Там подчеркнули, что не стоит связывать это с политической деятельностью владельца магазина.

Там подтвердили, что на сессии, которую упомянули, обсуждали отчет городского головы и его заместителей. Однако отметили, что его поддержали все присутствующие народные избранники, среди которых были и 3 члена "УДАР".



Место, где совершили выстрел / Фото из Фейсбука "УДАР Львовщина"

Читайте полный текст сообщения из Фейсбука "УДАР Львовщина":

В городе Сокаль стреляли по магазину депутата городского совета.

Этой ночью неизвестные лица стреляли в окно магазина, который принадлежит члену партии «УДАР» Олегу Пиддубчишину из города Сокаль. Так совпало, что вчера состоялось и пленарное заседание ХІХ сессии Сокальского городского совета.

На нем рассматривались вопросы отчетов руководителей Сокальской территориальной общины. У наших партийцев был ряд критических замечаний к работе местной власти в вопросах развития территориальной общины.

Одной из версий умышленного повреждения фасада магазина Олега Пиддубчишина является его политическая деятельность как депутата Сокальского городского совета.

Уже написано заявление в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа. О новых деталях этого дела сообщим позже.

В общем, такие методы запугивания депутатов в небольших украинских городах и городках – не новизна. Так, 1 февраля 2022 года в городе Хуст, Закарпатской области, была повреждена машина депутата городского совета Дениса Величко. У машины были порезаны шины колес и обнаружены отверстия от пуль на стекле.

Львовский областной центр политической партии "УДАР" призывает полицию города Сокаль к беспристрастному и оперативному расследованию ситуации.