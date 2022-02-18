На Львівщині невідомі стріляли в магазин депутата: поліція почала розслідування

У Червоноградському районі Львівщини невідомі скоїли постріл у магазин. Він належить місцевому депутату Олегу Піддубчишину.

Це трапилося в місті Сокаль 17 лютого. Наразі правоохоронці вже почали розслідування цього інциденту й дослідили прострілене скло продуктового магазину.

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Назвали "залякуванням депутата"

Про цю подію повідомила політсила "УДАР", членом якої є Піддубчишин. У дописі практично пов'язали постріл із політичною діяльністю.



Дірка від кулі у вікні магазину / Фото з фейсбуку "УДАР Львівщина"

Мовляв, це трапилося одразу після засідання Сокальської міськради. На ній члени партії висловили критичні зауваження до роботи місцевої влади.

Загалом, такі методи залякування депутатів у невеликих українських містах і містечках – не новизна. Вже написана заява до поліції,

– зазначили члени партії.

На фото з місця справді було видно слідчих, які з'ясовували обставини. Також політики сфотографували заяву, яку написали. Журналісти 24 каналу вже зв'язалися з поліцією Львівщини. Там пообіцяли невдовзі сказати, чи відкривали кримінальне провадження.



Заява, яку написали в поліцію / Фото з фейсбуку "УДАР Львівщина"

Попросили не пов'язувати подію з сесією

Згодом свій коментар під дописом залишила сторінка Сокальскої міськради. Там наголосили, що не варто пов'язувати це з політичною діяльністю власника магазину.

Там підтвердили, що на сесії, яку згадали, обговорювали звіт міського голови та його заступників. Проте наголосили, що його підтримали всі присутні народні обранці, серед яких були й 3 члени "УДАР".



Місце, де скоїли постріл / Фото з фейсбуку "УДАР Львівщина"

Читайте повний текст допису з фейсбуку "УДАР Львівщина":

У місті Сокаль стріляли по магазину депутата міської ради.

Цієї ночі невідомі особи стріляли у вікно магазину, який належить члену партії «УДАР» Олегу Піддубчишину з міста Сокаль. Так збіглося, що вчора відбулося І пленарне засідання ХІХ сесії Сокальської міської ради.

На ньому розглядалися питання звітів керівників Сокальської територіальної громади. Наші партійці мали ряд критичних зауважень до роботи місцевої влади у питаннях розвитку територіальної громади.

Однією з версій умисного пошкодження фасаду магазину Олега Піддубчишина є його політична діяльність як депутата Сокальської міської ради.

Вже написана заява до поліції. На місці працює слідчо-оперативна група. Про нові деталі цієї справи повідомимо пізніше.

Загалом, такі методи залякування депутатів у невеликих українських містах і містечках – не новизна. Так, 1 лютого 2022 року в місті Хуст, Закарпатської області, було пошкоджено машину депутата міської ради Дениса Величка. У автівки були порізані шини коліс та виявлені отвори від куль на склі.

Львівський обласний осередок політичної партії «УДАР» закликає поліцію міста Сокаль до неупередженого та оперативного розслідування ситуації.