На Львовщину завезли опасные канцерогенные фисташки из Турции

Из Турции на Львовщину привезли опасные фисташки. В них нашли афлатоксин, который может вызвать рак.

Содержание афлатоксина в импортируемых фисташках превышает допустимую норму. Такую продукцию нельзя допускать в продажу.

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Из Турции привезли опасные фисташки

В Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области поступило сообщение системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF). В жареных фисташках, которые привезли из Турции на Львовщину, обнаружили афлатоксины группы B. Содержание опасного вещества превышает норму – 15,7 микрограмма на килограмм.

Производитель – Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti. Фисташки экспортировала компания Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S. через Болгарию. Опасные товары должны были поступить в Киев в ООО "ОКЕАН КОМПАНІ ТРЕЙД", что на улице Мира, 3.

Что такое афлатоксины

Афлатоксины – класс природных микотоксинов, которые производят многие виды грибков рода Aspergillus. Они являются канцерогенными веществами. Афлатоксин – сильный токсин печени, который вызывает рак.

Продукцию изымают из обращения

По украинскому законодательству, канцерогенные фисташки должны немедленно изъять из обращения. Кроме этого, продавцы должны письменно проинформировать соответствующие органы о выявленном несоответствии в срок не более 2 рабочих дней.

Потребителей призывают обратить внимание на опасную продукцию. В случае обнаружения данного продукта в обороте, следует звонить в Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области по телефону (032) 2526929. Также можно очно обратиться в территориальные управления и отделы службы.