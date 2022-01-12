На Львівщину завезли небезпечні канцерогенні фісташки з Туреччини

З Туреччини на Львівщину привезли небезпечні фісташки. У них знайшли афлатоксин, який може викликати рак.

Вміст афлатоксину в імпортованих фісташках перевищує допустиму норму. Таку продукцію не можна допускати до продажу.

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З Туреччини привезли небезпечні фісташки

До Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області надійшло повідомлення системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF). У смажених фісташках, які привезли з Туреччини на Львівщину виявили афлатоксини групи B. Вміст небезпечної речовини перевищує норму – 15,7 мікрограма на кілограм.

Виробник – Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti. Фісташки експортувала компанія Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S. через Болгарію. Небезпечні товари повинні були надійти у Київ у ТОВ "ОКЕАН КОМПАНІ ТРЕЙД", що на вулиці Миру, 3.

Що таке афлатоксини Афлатокси́ни – клас природних мікотоксинів, які виробляють багато видів грибків роду Aspergillus. Вони є канцерогенними речовинами. Афлатоксин – сильний токсин печінки, який викликає рак.

Продукцію вилучають з обігу

За українським законодавством, канцерогенні фісташки повинні негайно вилучити з обігу. Окрім цього, продавці повинні письмово проінформувати відповідні органи про виявлену невідповідність у термін не більше ніж 2 робочі дні.

Споживачів також закликають звернути увагу на небезпечну продукцію. У разі виявлення цього товару в обігу слід телефонувати у Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області за телефоном (032) 2526929. Також можна очно звернутися до територіальних управлінь та відділів служби.