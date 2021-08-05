Львовские врачи спасли жизнь полуторагодовалой гражданке США: фото

Во Львове медики скорой спасли жизнь маленькой гражданке США. Полуторагодовалая девочка едва не погибла из-за детали конструктора, которая попала ей в дыхательные пути.

Медики призывают родителей внимательно следить за своими детьми. Малыши могут подавиться любой мелочью, поэтому их лучше прятать на верхние полки.

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Девочка вдохнула деталь от Лего

Бригада медиков Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 4 августа помогла маленькой гражданке США. Жизнь девочке спасли врач Владимир Рак, фельдшер Виктор Гончарук, интерн Анастасия Голодненко и водитель Николай Левчук.

Полуторагодовалая девочка, играя, вдруг начала хрипеть и тяжело дышать. Взрослые, которые в то время были рядом, заметили возле нее детали конструктора старшего ребенка.

Вызов на улицу Героев Майдана мы получили, когда были на Промышленной. Обеденная пора, закупоренные дороги. Наш водитель не то что ехал, свистел как пуля,

– рассказал фельдшер.

У девочки было неполное удушение деталькой конструктора. К счастью, частица Лего отошла от дыхательных путей и продвинулась в пищевод. Маленькую пациентку госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет".



Медики скорой спасли полуторагодовалую девочку / Фото ЛОЦЕМДМК

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Такие случаи могут завершиться трагедией

Медики отмечают, что такие случаи могут завершаться очень плохо.

"Мы все понимали, что это за вызов и как важно попасть к маленькому пациенту как можно скорее. Вся наша бригада очень благодарна за быстрый подъезд в условиях такого трафика", – добавили в бригаде скорой.

По словам врачей, спасение пациента – это не только о работе медицинского персонала. Поэтому медики искренне поблагодарили своего водителя Николая Левчука.

Врачи напоминают, что родителям следует внимательно следить за игрой своих детей. Когда что-то застревает в пищеводе, то это вызывает у малыша определенные симптомы – покашливание, затрудненное глотание, слюнотечение, боль в грудине, позывы на рвоту и тому подобное.

Ни в коем случае нельзя вызывать рвоту у ребенка искусственно, ведь можно сделать только хуже.

Также не следует пытаться достать предметы пальцами, так как так можно повредить гортань и голосовые связки.

Если малыш вдохнул или подавился какой-то мелочью следует немедленно вызвать скорую.

Чтобы таких ситуаций не случалось, нужно прятать опасные предметы и мелкие вещи в недоступных для детей местах.

Также врачи советуют родителям пройти базовый курс первой помощи детям.



Медики отвезли девочку в "Охматдет" / Фото ЛОЦЕМДМК