К счастью, медикам удалось вылечить маленького пациента. Его уже выписали домой.

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Мальчику сделали операцию

Главный врач городской детской больницы Дмитрий Квит рассказал, что у 7-летнего мальчика, на которого упало дерево во время прогулки, врачи диагностировали проломанный череп, челюсть и голень. Он получил черепно-мозговую травму. Ребенок находился в больнице почти месяц. Маленького пациента выписали из больницы 13 июля.

К счастью, острых последствий от переноса черепно-мозговой травмы не было. Мы дали все необходимые рекомендации, поэтому в дальнейшем за ним будет наблюдать невропатолог по месту жительства,

– отметил врач.

По словам врача, мальчику провели операцию по реконструкции костей лица. Он быстро выздоровел благодаря особенностям детского организма. Однако во взрослом возрасте подобные травмы протекают значительно тяжелее.

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