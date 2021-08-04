На панихиду пришли родственники, друзья и учителя девушки. Возле церкви дежурила карета скорой.

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Во Львове попрощались с погибшей во время урагана девушкой

Прощание с 18-летней Мартой, которая погибла в Стрыйском парке во время непогоды, состоялось 3 августа. На панихиду пришли множество людей – знакомые, родственники, друзья и учителя девушки. Она была полусиротой и единственной дочерью у матери. Прощание было чрезвычайно тяжелым, поэтому возле церкви все время дежурили медики.

Девушка в 2020 году окончила Сиховский лицей. Она мечтала стать мастером причесок. Классная руководительница погибшей вспоминает о ней с невероятным теплом.

Марта настолько была солнечная, светлая, добрый ребенок. Она училась на парикмахера и говорила, что, если научится, то сделает мне красивую прическу,

– рассказала учительница.

Похоронили Марту в Лисиничах, рядом с могилой ее отца.

Коротко о гибели пары в Стрыйском парке