20-летний курсант был на отдыхе со своей девушкой. Эту информацию сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Напомним Погибли на месте: из-за урагана во Львове на молодую пару упало дерево в парке

Травмы, несовместимые с жизнью

Парень и его 18-летняя девушка сидели на скамейке в парке. Во время сильной грозы на них упало дерево. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, и они оба погибли на месте.

На следующий день после трагедии стало известно, что погибшим был курсант Национальной академии сухопутных войск Андрей Свояк.

Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла,

– написал Павел Ткачук.



Место трагедии, где погибла молодая пара

Как сообщил начальник сухопутной академии, все причины и обстоятельства этой трагедии устанавливают правоохранители.

Обратите внимание! Недавно похожая ситуация произошла на Киевщине. Во время урагана деревья упали на двух человек, нанеся смертельные травмы. Еще один человек спасся, успев отбежать.