20-річний курсант був на відпочинку зі своєю дівчиною. Цю інформацію повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Нагадаємо Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку

Травми, несумісні з життям

Хлопець і його 18-річна дівчина сиділи на лавці у парку. Під час сильної грози на них впало дерево. На жаль, травми були несумісні з життям, і вони обоє загинули на місці.

Наступного дня після трагедії стало відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ Андрій Свояк.

Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула,

– написав Павло Ткачук.



Місце трагедії, де загинула молода пара

Як повідомив начальник сухопутної академії, усі причини та обставини цієї трагедії встановлюють правоохоронці.

Зверніть увагу! Нещодавно схожа ситуація сталася на Київщині. Під час буревію дерева впали на двох людей, завдавши смертельний травм. Ще одна людина врятувалася, встигши відбігти.