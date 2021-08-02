20-річний курсант був на відпочинку зі своєю дівчиною. Цю інформацію повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.
Нагадаємо Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку
Травми, несумісні з життям
Хлопець і його 18-річна дівчина сиділи на лавці у парку. Під час сильної грози на них впало дерево. На жаль, травми були несумісні з життям, і вони обоє загинули на місці.
Наступного дня після трагедії стало відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ Андрій Свояк.
Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула,
– написав Павло Ткачук.
Місце трагедії, де загинула молода пара
Як повідомив начальник сухопутної академії, усі причини та обставини цієї трагедії встановлюють правоохоронці.